Nacho Palau reaparece en TV y habla de la recuperación de su enfermedad

El ex concursante de Supervivientes estuvo en el programa de Paz Padilla Explicó en que punto está su recuperación del cáncer de pulmón

Nacho Palau estuvo presente en el programa de televisión 'Déjate querer', presentado por Paz Padilla. En este mismo espacio, apareció por última vez antes de que los médicos le informaran de su enfermedad.

En la edición de Supervivientes 2022 donde fue finalista, sufrió unos problemas respiratorios al regresar de Honduras y los médicos comunicaron un desgraciado resultado. Al enterarse del diagnostico médico, empezó un complicado tratamiento que le ha dejado secuelas emocionales y físicas. Ahora, ha explicado en emisión en que punto está su recuperación.

Nacho Palau informaba de que “Parece que está todo bien”. El día antes de acudir a la entrevista de Paz Padilla, el escultor visitó el hospital para someterse a una resonancia magnética: “Me tienen que dar esa prueba y una prueba más. Espero que me digan que está todo bien”. También comentó que cuando le diagnosticaron la enfermedad aún no se había expandido a otras partes del cuerpo: "La metástasis aparece en muchos sitios cuando te lo detectan. Ojalá recuperarme. Me quiero ver normal, recuperado”.

Desde aquí esperamos que mantenga su actitud y consiga recuperarse correctamente de la enfermedad que padece y verlo de nuevo en los platós de televisión.