Nacho Palau estalla contra Miguel Bosé tras demandarle por la custodia de sus hijos

Hace una semana, Nacho Palau anunciaba que emprendería acciones legales contra Miguel Bosé por no dejarle "ejercer de padre". Después de demandar al cantante por la custodia de sus hijos, el ex concursante de 'Supervivientes' ha estallado en una publicación de su perfil de Instagram.

La revista 'Lecturas' había informado de que Palau demandaba el disfrute de sus vacaciones con los cuatro menores, siguiendo lo indicado en la sentencia judicial. No obstante, el escultor ha explicado que no está siendo de esta forma, denunciando en redes sociales el perjuicio que está sufriendo él y su familia.

"El verano pasado, los niños se fueron de vacaciones a Mallorca porque Miguel cogió casa allí. Tenían que haber vuelto conmigo para pasar la mitad del período vacacional en Chelva, pero Miguel no permitió que los hijos que viven con él vinieran conmigo. Mi madre y mi familia se quedaron sin verlos", argumentaba.

El escultor está dolido porque su madre "se murió sin ver a los niños en condiciones", ya que cuando pudo, estaba "muy tocada, en silla de ruedas". Desde su perfil de Instagram, Nacho Palau ha vuelto a cargar duramente en un vídeo, y aunque no se dirige expresamente a nadie, los usuarios no han tardado en averiguar que se trata de Miguel Bosé.

"Me parece vergonzoso, machote. Machote, machota, monta tanto que tanto monta... no sé como se dice. Me parece de juzgado de guardia, ¿vale? Tú sabes a quién va dirigido esto", comienza diciendo. El valenciano, además, ha dado 'me gusta' a varios comentarios: "El tiempo colocará todo en su sitio. Eres un gran hombre y un magnífico padre. Te has ganado el cariño de la gente" o "Cuando tus hijos sean grandes, elegirán con quien ir" son algunos ejemplos.