Nacho Abad estalla contra un streamer: "Quitádmelo de aquí, por dios"

La última emisión de 'En boca de todos' ha contado con la participación del streamer Pol Sánchez, conocido en las redes como 'El Palancuela'. Este joven se beneficia de hacer robos en directo en distintas tiendas mientras emite en Twitch. Nacho Abad no ha dudado en reprochar el comportamiento al joven.

Durante la conversación entre el presentador y el streamer, las continuas faltas de respecto colmaron la paciencia de Abad, que cortó la videollamada. El programa mostró algunos de los vídeos de Sánchez, mientras no paraba de reírse. "Me produce bastante rechazo a lo que te dedicas", le respondía Abad.

'El Palancuela' se enorgullecía de ganar "mucho dinero" robando en tiendas o haciendo "sinpas" en bares y restaurantes, defendiendo que "robar esta bien", comparado con asesinar. "¿Si ahora voy yo a tu casa y te robo, te parece bien?", le respondía el presentador.

"Eso es distinto. Yo robo a comercios a los que no pasa nada porque les robe algo", argumentaba el streamer, cuyas intervenciones fuero subiendo de tono. "¡Que me paguen dinerito! Voy a la cárcel y salgo con paguita!". Mientras le tachaban de "amoral", él replicaba "No, soy el mejor. Soy la leyenda de España".

Una de las colaboradoras, la abogada Paloma Zorrilla, advirtió que tarde o temprano pagaría por sus delitos: "Este chaval está muy contento y se cree muy listo, pero yo creo que es un pardillo porque está jugando con su futuro". Cuando Abad quiso saber "cuántos días has estado en una celda", Sánchez respondió gravemente: "¡me coméis los huevos todos a mí!".

Tras esta última falta de respeto, Nacho Abad cortó la conexión. "Mira, hasta luego, chico. Adiós. Yo con tontos como tú, no quiero hablar. Fuera. Quitádmelo de aquí, por Dios, quitádmelo de aquí".