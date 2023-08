Musk vs Zuckerberg: ¡Cerca de ser una realidad!

El mundo entero está expectante ante el épico combate cuerpo a cuerpo que se avecina La fecha tentativa para este emocionante combate es el próximo 26 de agosto

¡Histórico enfrentamiento entre titanes de la tecnología! El mundo entero está expectante ante el épico combate cuerpo a cuerpo que se avecina entre dos de los magnates más influyentes del sector: Elon Musk y Mark Zuckerberg. Lo que comenzó como una disputa en redes sociales ha tomado un giro inesperado y ahora estos dos gigantes de la industria tecnológica se preparan para un enfrentamiento en directo que promete ser legendario.

Las redes sociales han sido testigos del intercambio de palabras y desafíos entre Musk y Zuckerberg, y finalmente, han aceptado enfrentarse cara a cara. La fecha tentativa para este emocionante combate es el próximo 26 de agosto, y aunque aún no se ha confirmado el lugar definitivo, tanto Musk como Zuckerberg expresaron su deseo de llevar a cabo el enfrentamiento en un escenario emblemático como el Coliseo de Roma, o en un lugar a la altura de tan magno evento.

La red social X (Twitter) será la plataforma para seguir en vivo este enfrentamiento sin precedentes. Millones de espectadores estarán pendientes de cada movimiento, mientras estos dos titanes luchan por demostrar quién es el mejor.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.