Una mujer resucita en Galicia y deja atónitos a los médicos: “Empezó a moverse y nos quedamos todos locos"

Los sanitarios ya habían certificado su muerte después de comprobarle las constantes vitales "No dábamos crédito"

Durante años el fenómeno de la resurrección ha suscitado incógnitas: ¿realmente es posible resucitar o se trata de una leyenda urbana? María Berta Rodríguez ha roto los esquemas a todo el personal sanitario de Galicia, la paciente de 77 años fue certificada como muerta clínica por los médicos pero les dio una gran sorpresa.

María, que bien podría haberse llamado Milagros, padecía de diabetes y hacía semanas que había ingresado en un hospital de Galicia para operarse del corazón. La intervención fue positiva y María ya había regresado a su domicilio, días más tarde la señora se encontraba desayunando en la cocina de su casa y de un momento a otro, comenzó a sudar a ponerse blanca y marearse, según ha contado su hijo Kiko García a 'La Voz de Galicia'.

“Empezó a sudar, a ponerse blanca y le dio como un mareo. Pensamos que era una bajada de azúcar, pero como cada vez iba a peor, pulsamos el botón que tiene de la Cruz Roja (servicio de teleasistencia)”; explicaba García mientras recordaba el episodio que sufrió su madre.

Cuando el el personal sanitario llegó la mujer no reaccionaba y los médicos advirtieron al hijo que la situación tenía un pronóstico negativo. Es más, le tomaron la tensión y las constantes vitales y no había absolutamente nada.

Kiko relataba a 'La Voz de Galicia' que su madre estaba "muy fría" y que tenía un color "blanco cenizo" con los labios prácticamente "transparentes". Un escalofrío le recorrió el cuerpo y comprendió que era verdad "se iba". Y en ese momento los sanitarios, tras volver a comprobar las constantes vitales certificaron que María había fallecido.

La resurrección que dejó atónitos a los médicos

“Estaba muy fría, estaba muerta, no le funcionaba nada”, explicaba García pero mientras estaba llorando se obró el milagro: “Empezó a moverse y nos quedamos todos acojonados, no dábamos crédito. Al principio, no hacía nada, pero poco a poco fue empezando a respirar y a reaccionar, y de camino al hospital ya comenzó a hablar y a decir su nombre”, explicó su hijo.

Cuando llegó al hospital, los médicos confirmaron que le había dado un síncope que casi acaba con su vida, pero afortunadamente todo quedó en un susto y una macabra anécdota para la familia.