La mujer de Lewandowski, abierta a debutar en MMA

Anna Lewandowska recibió una propuesta por parte del propietario de KSW, la mayor federación de MMA en Europa La idea no entusiasmó a Lewandowski, que se enteró por mediación de los medios de comunicación

Anna Lewandowska podría estar pensando en probar fortuna en el mundo de las artes marciales mixtas. La mujer de Robert Lewandowski reveló algunos de sus secretos en el podcast "WojewódzkiKędzierski", entre los que destacó su posible debut como peleadora de MMA.

La propuesta de que Lewandowska subiese al octógono llegó por parte de Slawomir Peszko, el propietario de KSW, la mayor federación de MMA en Europa.

La idea entusiasmó a la preparadora física, según confesó ella misma en el podcast. "Fue una situación graciosa. Tomé un café con el dueño de KSW y me dijo que probara algo nuevo. Calculó que eran dos años de preparación, dos entrenadores. Le dije que primero quería hablarlo con mi marido".

A Lewandowski, que se enteró de los planes de su esposa a través de los medios de comunicación, no le entusiasmó tanto la idea. "Salí de la reunión y después de una hora apareció esta información en los medios. Mi esposo se enteró por la prensa y me pregunta: 'Anna, ¿qué haces? ¿Qué son estos artículos?'. Una vez le dije a Robert que si no fuera su esposa, probablemente participaría en un evento así", confesó.