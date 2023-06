Una mujer en 'First Dates', sobre su cita: "No se cuida nada su aspecto''

Así criticaba Loli el físico de su cita en el último programa Marcelo pensaba que la cosa estaba fluyendo, pero Loli tenía una visión muy distinta

Loli ha sido una de las protagonistas del último programa de 'First Dates', y ha resultado ser una mujer de lo más sincera respecto a su opinión sobre su cita. En el famoso programa que se emite en Cuatro, ayer pudimos ver la cita entre Loli, de 56 años, y Marcelo, de 57 años, que no fue del todo bien.

De primeras la mujer lo dejaba muy claro: "Si algo no me gusta se me nota enseguida", aseguró y añadió que ella era una persona muy expresiva con la cara.

Y así resultó ser, porque cuando vió entrar a Marcelo rápidamente se le notó en la cara que no le había gustado nada. ''Físicamente es que solo tiene un año más que yo y lo he encontrado muy envejecido, no se cuida nada su aspecto'', criticaba la mujer dejando claro que a pesar de no tener un prototipo de hombre, no se veía al lado de Marcelo como pareja.

El hombre admitió que era algo reservado y que le costaba arrancar, y a pesar de que físicamente a Loli no le llamó la atención, rápidamente dejaron atrás las primeras impresiones y descubrieron que disfrutaban de los mismos hobbies: la playa y el cine.

Claro está que todo no fue malo, y es que cuando Marcelo le contó que había estado haciendo voluntariado en la Cruz Roja, a Loli le pareció un buen hombre. "'Se le ve una persona buena, tiene sus valores porque ayuda a repartir alimentos pero creo que se ha sacado poco provecho'', admitía la mujer, aunque claramente no tenía mucho interés por Marcelo.

Y es que aunque el hombre creía que la cosa iba fluyendo, su cita no pensaba lo mismo. "Marcelo como pareja es un poco sieso, no tiene chispa", declaraba Loli de forma tajante. Al final Marcelo tenía la esperanza de que Loli le concedería una segunda cita, pero ella tenía claro que entre los dos nunca podría aflorar el amor. ''Hay que cuidarse un poco más, aunque parezca superficial, el primer contacto es muy importante'', le aseguraba Loli para terminar su cita.