Esta fue la mujer que filtró información a la prensa sobre la misa homenaje de María Teresa Campos

Una de las últimas polémicas que rodearon a la familia Campos y que seguía siendo una incógnita era la misa homenaje a María Teresa Campos que tuvo lugar este pasado lunes a las 20.00 horas de la tarde en la parroquia de Santa María de Caná. Una ceremonia religiosa de ámbito privado a la que sorprendentemente tuvo acceso la prensa, situando varias cámaras a las puertas del templo sin que los sistentes supieran nada acerca de ello.

Evidentemente, todo hacía indicar que había un topo de las Campos porque de lo contrario nadie se hubiera percatado de la celebración de esta misa a modo de homenaje a la reconocida periodista. Ahora es Vanitatis quien confirma que fue Meli Camacho, amiga de la comunicadora, quien filtró a los periodistas este evento sin ser consciente de que se trataba de un encuentro privado para familiares y amigos cercanos a María Teresa Campos.

Un mensaje de WhatsApp escrito al final de la cita recibido por Carmen Borrego le ha delatado. En el escrito, Meli Camacho se disculpa por tener que marcharse rápido sin despedirse de Carmen ni del resto de familiares: "probablemente el topo sea yo porque no sabía nada y se lo he dicho a toda Españ que iba a la misa de mi amiga Teresa".

El problema ha sido que Meli Camacho no tenía constancia de que era un evento privado y no ha tenido problema alguno en contárselo a otros conocidos: "de verdad que lo siento en el alma, pero con toda esta patulea conmigo no contéis más".