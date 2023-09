La mujer que estuvo con Daniel Sancho tras el asesinato de Edwin rompe el silencio: "Me contestó que su vida se había acabado"

La joven ha desvelado la versión de los hechos que contó Daniel Todavía aparecen nuevas informaciones del caso

La nueva temporada televisiva de 'Y ahora Sonsoles' no ha parado de lanzar exclusivas sobre el caso Sancho. Los espectadores han sido testigos de la reconstrucción del crimen de Edwin Arrieta, donde se ha visto a un Daniel Sancho tranquilo y colaborador con la policía tailandesa mientras les contaba cómo había asesinado y desmembrado al cirujano.

Este lunes, el programa ha vuelto a emitir una entrevista en exclusiva: la mujer que estuvo con Daniel Sancho después de que cometiese el crimen ha hablado por primera vez. La joven ha afirmado que el chef no fue alguien peligroso con ella pero ha desvelado las mentiras que le contó sobre el día de los hechos y unas heridas que tenía en la mano.

Sin mostrar su rostro y frente al mar, la joven que estuvo con Daniel Sancho ha explicado que le contó el hijo de Rodolfo Sancho cuando ya había cometido el crimen. “Él me dijo que no había dormido ese día porque estaba escribiendo un email, y al día siguiente se fue con el kayak al amanecer y me enseñó una foto del amanecer”, comenzó relatando la mujer en inglés.

Sin embargo, la situación que le describió Sancho a esta joven no era la real: el cocinero utilizó el kayak para adentrarse por la noche mar adentro para deshacerse de algunos restos de Edwin Arrieta.

La mujer, que conoció a Daniel Sancho en la playa, supo los motivos por los que el chef había viajado hasta Tailandia: “Me dijo que vino por el boxeo tailandés y quería practicarlo todos los días, y con el corte en el dedo que se hizo abriendo cocos no iba a poder”.

Sobre las heridas a las que se refería Sancho una en la mano derecha y otra en el antebrazo izquierdo, tapadas con apósitos tenían que ver con el forcejeo con Edwin pero él le dijo: “Fue cortando cocos, abriendo un coco”.

Además, le dijo que tenía intención de ir a la fiesta de la Luna Llena con una amiga esa misma noche, así que, al día siguiente, la joven contactó con la amiga para ver qué tal lo habían pasado y ahí fue cuando supo que no habían llegado a ir: “Ella me escribió que estaba preocupada por Daniel y que él estaba en la comisaría y que no le contestaba. Me preguntó si podía ir allí y ver cómo se encontraba”, explicó.

“Así que contacté con él por Instagram y le pregunté si estaba bien, y después él me contestó que estaba bien, que estaba vivo, pero que su vida había acabado”, aseguró esta mujer, que no entendía lo que en ese momento estaba pasando.