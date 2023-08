Una mujer acude al hospital por un grano en el ojo y el médico le encuentra... ¡un parásito!

La mujer prácticamente no podía abrir el ojo, así que decidió acudir al hospital más cercano La vecina de Edwards le recomendó empapar el grano con agua hirviendo para tratar de explotarlo

Durante los últimos días se ha hecho viral una imagen en redes sociales que corresponde al extraño caso médico de una mujer británica de 24 años. Su nombre es Louise Edwards y ha compartido su caso en su perfil social para que todo el mundo lo conozca.

Según explicaba Edwards, el pasado 22 de julio amaneció con una pequeña molestia en el ojo izquierdo. Tras verse en el espejo, observó que se trataba de un grano localizado en la zona del párpado, algo a lo que no dio más importancia en el momento. Pasaron las horas y al día después, el dolor aumentaba considerablemente.

La mujer prácticamente no podía abrir el ojo, así que decidió acudir al hospital más cercano, el Hospital St Paul's Eye de Liverpool. Después de un primer diagnóstico, los médicos no diagnosticaron nada especial y le recetaron unos antibióticos.

"Duermo con las ventanas abiertas, así que tal vez entró algo, luego cuando me desperté tenía como un grano. En el hospital trataron de explotarlo, me dieron antibióticos y me enviaron a casa", contaba en sus redes sociales.

La vecina de Edwards le recomendó empapar el grano con agua hirviendo para tratar de explotarlo y al probarlo, se encontró con la sorpresa. "Sentí esa sensación de estallido, y cuando lo apreté esta cosa comenzó a salir. Le grité a mi papá que viniera a echar un vistazo y dijo que era una especie de parásito con patas". Después de lo ocurrido, volvió al hospital para buscar explicación: "Una de las enfermeras se rió y dijo que parecía sacado de una película de extraterrestres".