Muere el nieto de Robert de Niro con solo 19 años

Leandro De Niro, nieto del actor Robert De Niro ha fallecido hoy con tan solo 19 años de edad. La noticia ha sido confirmada por Drena de Niro, la madre del joven e hija del gran actor ha comunicado a través de las redes de Leandro, el fallecimiento de su hijo.

Una noticia devastadora para la familia, que daba el adiós al joven hijo de Drena y el artista Carlos Rodríguez. A través de las redes, su madre escribía en Instagram. "Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. No sé cómo vivir sin ti, pero voy a tratar de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al llegar a ser tu mamá", escribía rota en el comunicado.

Las causas de la muerte no han trascendido pero la corta edad del joven ha calado a los familiares y amigos del fallecido. A sus 19 años, Leandro de Niro ya sabía que quería dedicarse al mundo de la interpretación. Según la CNN, había hecho su debut en la gran pantalla participando en películas como Ha nacido una estrella, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, también había aparecido en 'Cabaret'.