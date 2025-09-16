Muere Germán Torres: quién era y por qué su labor fue tan importante en la gastronomía mundial

Germán Torres consta a día de hoy como una de las figuras más influyentes en la gastronomía internacional y ahora el mundo lamenta su pérdida después de su reciente fallecimiento.

Según los últimos informes que han surgido sobre esto último, murió el pasado 14 de septiembre a los 40 años de edad a causa de una enfermedad crónica que lo fue deteriorando poco a poco.

Esa es la razón por la que el sector de la gastronomía guarda luto por una figura que ayudó a divulgar sobre un alimento que se ha popularizado mucho en los últimos años: el pan de masa madre.

Germán Torres nació en el año 1985 en Buenos Aires y poco a poco se fue interesando por la cocina gracias a la influencia que su abuela tuvo sobre su vida, llegando a fundar Salvaje Bakery en 2016.

Este último local, situado en Buenos Aires, fue uno de los responsables de que el pan de masa madre se convirtiera en un fenómeno viral alrededor del mundo y hoy en día sea muy utilizado en otros países.

Allí se descubrió que, utilizando ingredientes de calidad y haciendo usos de procesos de fermentación larga, se podía crear un pan mucho más sabroso, saludable y repleto de cualidades ausentes en otros trabajos de panadería.

En este sentido, el trabajo de Germán Torres sirvió para volver a reivindicar la panadería artesanal frente a la industrial, generando una nueva ola de interés de la que han surgido muchos negocios parecidos.

Esa es la razón por la que el legado del panadero permanecerá imborrable en los años que están por venir gracias a su trabajo de divulgación sobre un tipo de pan sin el que hoy no existirían muchas recetas contemporáneas.