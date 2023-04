Si tu móvil hace alguna de estas cosas raras, están espiándote

Te indicamos las señales que podrían indicarte que te están espiando Sigue los siguientes consejos para evitar un virus con el que te podrían espiar

Hoy en día teniendo un smartphone, tenemos una gran puerta de acceso a la información diaria y al momento, por lo que es fácil de enterarse de lo que ocurre constantemente. Ahora bien, también corremos ciertos riesgos, como la posibilidad de que nos espíen el móvil sin enterarnos.

De hecho, si ese fuese el caso, una de las opciones es que quizás tengas un virus. Concretamente, este virus podría estar accediendo a tu información personal. Por otro lado, alguien podría haber instalado software espía para obtener los datos que le interesan o saber con quién hablas, ver tus fotos, mensajes y más.

Hay varias señales que te avisan si alguien te puede estar espiando, así que presta atención a ellas. De hecho, venimos a hablaros de eso, ya que te vamos a comentar las que son las principales señales para que empieces a sospechar de que algo no va bien en tu móvil. Aunque antes de darlo por hecho, descarta que en realidad no es que tu teléfono esté mal o empiece a ser el momento de cambiarlo por otro.

Una vez lo hayas comprobado, veamos las que son las principales señales que nos indican que podemos tener un virus en nuestro móvil con el que nos pueden estar espiando.

Atento a estas señales

Apps desconocidas

Evidentemente, una de las primeras razones por las que deberías sospechar de que algo no va bien es que te encuentres en tu móvil una aplicación desconocida. Por lo tanto, si ese es tu caso, alguien de tu entorno podría haberla instalado en tu dispositivo para poder espiarte. Por eso, revisa la lista de aplicaciones de vez en cuando para ver si te encuentras con una app sospechosa.

El teléfono se calienta

Cuando aprecies que tu móvil se calienta con mucha más frecuencia que antes, incluso cuando lo usas poco o no lo estás usando, sospecha porque podría haber algún virus que lo cause.



Su rendimiento baja

Puede que descubras que el teléfono va más lento, se bloquea en ocasiones o no rinde igual. Esto se debería a que el malware se ejecuta en segundo plano afectando al rendimiento de tu teléfono.

La batería se agota con rapidez

Si notas que la batería se está agotando más que nunca y no ha habido ningún cambio reciente, como una actualización, podría deberse a que el malware funciona continuamente. Especialmente si aparece el problema de repente y no progresivamente. En este caso, es interesante descubrir qué es lo que está acabando con la batería, cuáles son las apps que más consumen. Mira en los ajustes de teléfono, en la sección de batería.

Se consumen muchos datos

Si te has fijado de que tus datos se consumen a gran velocidad sin que estés haciendo muchas cosas en Internet, es posible que alguien te esté espiando, ya que el aumento de datos podría deberse a una app de espionaje. Estas necesitan datos para transmitir la información al ciberdelincuente. Lo mejor es que consultes con frecuencia los datos que se consumen. Hazlo en los ajustes de móvil, en alguno que ponga redes, en Consumo de datos.



Te cuesta reiniciar o apagar

Los problemas para realizar estas acciones se pueden deber a que los cibercriminales te lo están impidiendo para seguir espiándote lo máximo posible. También podría preocuparte que tu móvil se apague solo, ya que podría deberse a un uso inusual que dé problemas y haga que se apague.

Búsquedas extrañas o mensajes raros

Puede que te encuentres que en tu historial de navegación se han buscado cosas raras. De ser así, es posible que te estén espiando. Puede que alguna persona cercana a ti haya consultado la red para descargar spyware o saber más sobre cómo espiarte. Lo mismo si te encuentras con mensajes extraños o algo que te haga sospechar.



Así evitarás que te espíen

Ahora bien, como decíamos, puede que estas señales, o alguna de ellas, indiquen que el problema está en que tu móvil está ya empezando a estropearse, pero nunca se puede dejar de lado la posibilidad de que este cuente con un virus o alguien esté aprovechando la ocasión para espiarte para acceder a tus datos, dinero o perjudicarte de alguna forma. No hace falta volverse loco, pero fijarte en esos pequeños detalles te puede salvar de más de un problema.

Lo más importante y más efectivo para combatir esto es tener siempre el móvil lo más actualizado posible, pero esto no es lo único. Por ejemplo, no descargues apps más que desde las tiendas oficiales de tu teléfono y si sospechas de alguna no la descargues, contar con algún antivirus o programa de seguridad de confianza y consultar si sucede alguna de las cosas raras que te hemos comentado porque podría espiarte cualquier persona o incluso alguien que te conoce.