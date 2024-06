El motivo de salud que ha obligado a Isabel Pantoja a cancelar su concierto en Valladolid

Isabel Pantoja ha tenido que cancelar su próximo concierto a causa de una "crisis de agotamiento". La tonadillera iba a ofrecer su espectáculo el 29 de junio, en la plaza de toros de Valladolid. La organización del evento confirmó la triste noticia para los seguidores que habían comprado su entrada.

El periodista Antonio Rossi, ha señalado en 'Vamos a ver', que la cantante tomó la decisión después de recibir la "baja médica". Además, la artista habría regresado a Córdoba para conocer la opinión de su médico de cabecera: "Habló con tanto con el médico de cabecera como con los especialistas y tiene una baja por unos días, por lo que va a suspender el concierto de este sábado en Valladolid".

En estos momentos se desconoce si el concierto será reprogramado para otra fecha, o el espectáculo será cancelado de forma definitiva hasta una siguiente gira de conciertos. De hecho, Kike Calleja ha revelado que habría una reunión programada para tratar este asunto.

"Hay un problema, ya está todo montado, el gasto que tiene este concierto por lo que me dicen es de 350.000 euros y claro, esos costes los tienen que asumir el promotor de Isabel Pantoja según me cuentan". No obstante, todavía no hay comunicado oficial del equipo de la tonadillera y según el colaborador, "hasta donde sé, no están preocupados por la cancelación de este concierto".