El motivo por el que Rosa Peral está cabreada con Úrsula Corberó

El caso de Rosa Peral ha tomado otra dimensión mediática debido al estreno del documental 'Las cintas de Rosa Peral' y la serie 'El cuerpo en llamas', ambos productos de Netflix. Peral fue condenada junto con Albert López por el conocido crimen de la Guardia Urbana y ahora, ha revelado en exclusiva para el programa de 'Y ahora Sonsoles' su disconformidad con las declaraciones de Úrsula Corberó, la actriz que la interpreta en la plataforma de streaming.

Durante una entrevista en 'La Ventana', la protagonista de 'Física o Química' y 'La casa de papel', había descrito a su personaje como "no normal y tóxico" y "una persona con inseguridades, dualidades y mucha ambición. Tuve dudas sobre si coger el personaje, sugieron del respeto que me daba interpretar a alguien basado en una persona real", afirmaba.

Una calificación que ha molestado a Peral, tal y como expresa a través de los medios ofrecidos por el periodista Carlos Quílez. "La protagonista de la serie decía que era un papel que le había costado hacer porque era un papel muy tóxico. Dime en qué momento se me ha juzgado por tóxico o no tóxico. No hay una sentencia en la que se me condene por tóxica o no tóxica".

Por otro lado, Peral sigue defendiendo que ella no mató a su pareja. "Yo no he matado a Pedro. Lo he dicho una y mil veces y lo seguiré repitiendo. No voy a dejar de lcuhar por algo que no considero justo. La sentencia no es justa [...] Me parece surrealista que se me condene a asesinato cuando no se sabe ni cómo ha sido el fallecimiento", declaraba.