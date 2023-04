El motivo real por el que Víctor Sándoval rechaza volver a 'Sálvame'

Víctor se ha mostrado decepcionado con todos sus compañeros "Es jueves de pasión y me parece que el crucificado voy a ser yo" afirmaba Sándoval

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2006 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

El programa repasa cada tarde en Telecinco tanto las últimas noticias con una buena dosis de debate con sus tertulianos habituales, que dotan al formato con una personalidad única que le ha hecho ser líder durante muchos años.

Lo que ha pasado durante el programa de hoy, sin embargo, ha sorprendido a propios y extraños. Es normal que con tanta popularidad cada detalle sea ampliamente comentado, sobre todo en redes, por lo que no es de extrañar que también se haga viral.

Víctor Sándoval, durante años fue muy mediático por su relación con Nacho Palau. El presentador ha participado en Sálvame en casi todas sus temporadas, pero tras su marcha de Sálvame en 2022, Sándoval no ha vuelto al programa.

En varias ocasiones, ha rechazado volver al formato más mediático de las tardes de Telecinco. Desde su separación, Víctor ha pasado una etapa con mucha ansiedad y se ha sentido dolido por el programa.

Esta tarde Víctor Sándoval, ha regresado al programa para explicar en directo a Sálvame porque no quiere volver al programa: "Estoy muy decepcionado con todos". "Es jueves de pasión y me parece que el crucificado voy a ser yo", así empezaba el invitado su aparición en el formato. "Yo ya no reconozco el programa divertido en el que yo trabajaba", y añadía que "ahora solo hay catanas".

Tras la pregunta de María Patiño, Víctor Sándoval ha revelado el motivo real por el que no ha vuelto a Sálvame: "Cuando me marche no se me llamaba y nadie me daba explicaciones y el concepto de programa ya no es en el que yo estaba desde hace 13 años"."Me siento una mierda" ha añadido el colaborador y ha sentenciado con que no quiere volver al formato porque no se ve representado en él.