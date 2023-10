El motivo real por el que Karina abandona la casa de 'GH VIP 8'

Este domingo se ha confirmado la decisión de Karina de dejar 'GH VIP 8' de manera definitiva El reality ha respaldado la decisión y la artista ha explicado sus razones

Después del polémico abandono de Oriana Marzoli, aunque la participante negó querer irse acusó a la organización de montaje, otra concursante ha decidido abandonar la casa. Este domingo se ha confirmado la decisión de Karina de dejar 'GH VIP 8' de manera definitiva. El reality ha respaldado la decisión y la artista ha explicado sus razones.

Ion Aramendi, presentador de esta edición, preguntaba directamente a la participante si quiere abandonar la casa, a lo que esta respondió: "Sí, porque veo que no puedo, por más que saco fuerzas y procure estar alegre y estar bien. Hay momento que no puedo, la tristeza el desánimo... pero he puesto todo mi interés y todo lo que he podido dar, te lo prometo. Necesito irme a casa".

Entre lágrimas, la cantante se explicaba: "Yo estoy muy a gusto, pero noto que me faltan fuerzas. Este concurso es para personas fuertes, quizá he venido un poco tarde. Yo me encuentro bien, no puedo estar mejor atendida. Es una decisión difícil, pero realmente noto que si estoy más tiempo me da miedo estar cada día peor. Que dios os bendiga a todos, pero necesito irme a casa. No lo puedo evitar. Si se va a quitar dinero del premio, entonces no me voy. Todos están aquí porque les hace falta y yo no quiero ser causante de alguna pérdida económica para nadie".

Antes de irte, la artista se ha despedido de uno de sus grandes apoyos en la casa, Alex Caniggia: "Siento haberte nominado, pero a la persona que quería salió inmune. Te pido disculpas". Por otro lado, también ha dedicado unas palabras a Laura Bozzo. "Me tengo que ir a casa. Me voy contigo. Me quedo solita aquí", le respondía la presentadora peruana.