El motivo por el que Joana Sanz no se ha divorciado de Dani Alves

En diciembre de 2022, Dani Alves fue acusado de agresión sexual por una joven en Barcelona. Joana Sanz, mujer del brasileño, se mantuvo al lado del jugador cuando entró en prisión provisional. Poco después publicó una carta de despedida en sus redes sociales, pero volvió a manifestar su apoyo a su pareja, argumentando que no le iba a dejar solo en este momento.

Un cambio de opinión constante que, según evolucionaba el caso, ha provocado que muchos de sus seguidores no comprendan la decisión de la modelo. Después de que Alves saliera de la prisión de Brians 2 tras pagar su fianza, y de que la condena fuera firme, ambos han retomado su relación sentimental.

De hecho, la pareja está planeando trasladar su residencia a Canarias, la tierra de Joana Sanz. En este contexto, muchos de los seguidores de la tinerfeña no comprenden como ha concedido una segunda oportunidad al futbolista, especialmente después de que fuera condenado por agresión sexual.

Durante una ronda de preguntas con sus seguidores, Sanz ha explicado su opinión sobre el amor y lo que significa casarse: "No creo en el matrimonio. Les invito a todos a que se casen, celebren la fiesta, porque es un recuerdo maravilloso para tener, muy divertido y más si lo compartes con tus seres queridos, pero, de resto, no es más que un papel firmado", explica en Instagram.

Por otra parte, también ha querido aclarar por qué sigue casada con Dani Alves: "No es tan fácil, cuando ese matrimonio ya no va para ninguna parte, divorciarse. Yo pensaba que era más de lo mismo, un papel firmado y ya. Pero no mis amores, es superjodido divorciarse, así que no se casen, ¿pa' qué?". Además, también ha revelado cómo se siente en el amor: "Vivo enamorada. Siempre corazón enamorado, ya sea de pareja, de amigos..., por mucho dolor que tenga, siempre está enamorado. Sin amor, ¿qué es la vida? Es bonito tener amor dentro, ese sentimiento".