El motivo por el que Endrick no bebe alcohol

Endrick es una de las mayores promesas del fútbol brasileño y del Real Madrid. El jugador se pondrá a las órdenes de Carlo Ancelotti la siguiente temporada, después de fichar por club blanco en 2022. La directiva alcanzó un acuerdo con el Palmeiras por 70 millones de euros, y en su país natal se le ha comparado con Pelé y Ronaldo.

"Hay cosas que ocurren y hay personas que hablan y dicen, es el nuevo Pelé, el nuevo Ronaldo... Yo quiero ser Endrick y para mí lo que se hable no me importa", decía el futbolista sobre los elegios. El goleador brasileño también ha hablado sobre su vida personal y su rechazo a la fiesta. En 'TNT Sports Brasil' aseguraban que "odia ir de fiesta y las discotecas" y "prefiere salir a un restaurante con su familia porque encaja con la persona que quiere ser".

Durante su última entrevista, ha dado más detalles sobre los motivos que le han llevado a tomar esta postura: "No quiero beber nunca porque, lamentablemente, con las que he vivido en mi familia, sé que el alcohol no es para mí". Además, también revela que sus padres controlan parte de su economía, debido a que empezó a gastar mucho dinero en videojuegos y ropa. "Mis padres me controlan si gasto mucho".

Endrick ha compartido que su próximo objetivo cuando sea adulto es aprobar el carnet y tener su propio coche. "Cuando cumpla los 18 años quiero conducir porque me gustan mucho los karts. Lo primero que quiero es tener mi coche". Según explica, su novia, Gabriely Miranda, conduce para él: "Ella tiene un Golf GTI que acelera mucho".