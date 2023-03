El motivo por el que se canceló el combate de Abby en La velada del año 3 de Ibai Llanos

La streamer explica por qué no se pegó finalmente con Lola índigo El evento se celebrará el próximo 1 de julio en el Cívitas Metropolitano de Madrid

Mientras Ibai Llanos ultima los preparativos de La Velada del Año 3 y tras la confirmación de todos los participantes y combates de esta tercera edición, Abby ha confirmado en un directo que el plan era combatir contra Lola Índigo. Sin embargo, este enfrentamiento se acabó cancelando por el caso de AuronPlay: "inicialmente me iba a pegar con Lola, pero por temas de agendas no se pudo cuadrar del todo", empezó explicando Abby.

Sin embargo, la explicación fue más allá y aseguró que se iba a enfrentar a Amouranth, la conocida y polémica creadora de contenido estadounidense, rival actual de Mayichi en La Velada del Año 3. ¿Qué ocurrió entonces para que Ibai Llanos no contara con ella tampoco? "Por toda la situación que se generó se pensó que era mejor no hacerlo en ese momento. Cosa que me parece totalmente lógica, entiendo que en un evento se busca la mayor alegría y felicidad y buen mood posible", aclaró Abby, acusando de forma indirecta a la polémica de AuronPlay de su nula participación.

En este sentido, "si metes a personas que están en medio de un huracán en ese momento pues puedes liarla, ¿no?", añadió la streamer, no sin antes confirmar que se molestó un poco con Lola Índigo.

Tanto ella como Karcherz se posicionaron públicamente en contra de este creador de contenido, algo que hubiera generado bastante ruido de formar parte de La Velada del Año 3. Por lo tanto, a pesar de ser ella la primera persona en la que se pensó para combatir contra Amouranth, finalmente se apostó por Mayichi como contrincante de la norteamericana.

Finalmente, La Velada del Año 3 se celebrará en el Cívitas Metropolitano de Madrid el próximo 1 de julio de 2023.