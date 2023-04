Este es el motivo por el que AuronPlay está baneado de por vida en Counter-Strike

El streamer ha hablado de ello en uno de sus últimos directos "Una vez me puse chetos para hacer el bobo. Estaba aburrido, y me pillaron"

Quizás, sobre todo los que no estáis muy metidos en el mundillo de los videojuegos, Valve os sonará más por el hecho de ser la propietaria de Steam, una de las tiendas de videojuegos en PC más importantes de la industria, sino la más importante, y por su portátil, la Steam Deck; pero la compañía cuenta con una gran reputación también por algunos de sus juegos propios, aunque en los últimos años no se hayan prodigado demasiado en lo que a lanzamientos se refiere.

A decir verdad, podemos encontrar el que para muchos es el mejor juego de VR hasta la fecha, Half-Life: Alyx, que es uno de los últimos estrenos de la compañía en cuanto a juegos. Más allá de eso, la compañía tiene actualmente otros juegos en desarrollo, según parece, pero sigue siendo más que apoyada por la comunidad de jugadores gracias a grandes IPs como Counter-Strike: Global Offesive. De hecho, tras un montón de años en activo y acumulando muchos jugadores, muy pronto podremos disfrutar de Counter-Strike 2.

Ahora bien, en este post os hablamos del juego original, ya que recientemente ha vuelto a ser noticia, aunque los motivos involucran a uno de los creadores de contenido hispanohablantes más reconocidos y exitosos, AuronPlay. El que para muchos es una leyenda de YouTube España, comentó recientemente en uno de sus directos en Twitch que está baneado de por vida de Counter-Strike por haber sido pillado por Valve en su momento usando trucos en las partidas del título. Por lo tanto, el streamer no puede acceder con su cuenta de Steam al juego nunca más.

"Una vez me puse chetos para hacer el bobo. Estaba aburrido, y me pillaron. No puedo jugar a Counter-Strike de por vida, porque estoy baneado", fueron las palabras exactos del creador de contenido. Como veis, a Valve no le tiembla el pulso a la hora de castigar ese tipo de conductas en sus juegos. Evidentemente, con esta situación, parece imposible que AuronPlay pueda jugar a Counter-Strike 2 cuando este salga.

Sin embargo, tras hablar del asunto, su comunidad no tardó mucho en ofrecerle algunas alternativas para que pueda volver a jugar al título de Valve o a su secuela, claro. Una de esas alternativas que le comentaban al streamer fue la de crearse una cuenta distinta a la baneada. Por otro lado, también le comentaron que podría intentar tratar el asunto con Valve para que le devuelvan el acceso al juego con su cuenta, algo que podría funcionar si consideran que ha pasado el tiempo suficiente y, además, teniendo en cuenta la relevancia que tiene en el mundillo de los creadores de contenido a nivel internacional.

Habrá que ver cómo acaba este asunto, aunque AuronPlay no parece demasiado preocupado por el tema, pero también aseguraba que no dudaría en cambiar de cuenta si no le queda otra opción, en el caso de que quiera jugarlo, claro.