Mónica Cruz enseña su tatuaje más secreto: se lo hizo por Miguel Ángel Muñoz

Beatriz Luengo, Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz han acudido al 'Hormiguero' para hablar de una nueva serie

Mónica Cruz, Miguel Ángel Silvestre y Beatriz Luengo, han acudido este martes a 'El Hormiguero' con el motivo del estreno de 'UPA Next' en Atresplayer Premium, la secuela de la famosa serie 'Un paso adelante'. Los actores han vuelto a reunirse veinte años después del último capítulo para anunciar la vuelta de la serie que hizo disfrutar a los espectadores con una historia llena de música y baile.

“El reencuentro fue muy emocionante, aunque yo soy la que llora todo el rato. Pero imagínate... Porque mi vida está un poco ligada a ‘UPA’ ya que allí conocí a mi chico Yotuel. Y además le conocí desnudo”, ha contado entre risas Beatriz Luengo.

“La primera vez que lo vi, pensé que estaba tallado por los dioses y llevamos juntos desde entonces. Y cuando me preguntan cómo llevamos tanto tiempo juntos, digo porque le conocí desnudo”, relató la cantante.

Una serie que "marcó la vida" de los protagonistas, también para Mónica Cruz: ”Yo siempre lo digo, que algo que te cambia la vida y que te puede pasar una vez, lo más probable es que ninguna lo puedas repetir veinte años después... La verdad es que nosotros hemos seguido teniendo contacto todos estos años”, ha explicado la de Alcobendas.

Y es que los romances de UPA dance traspasaron la pantalla, Beatriz Luengo ha recordado el romance que Mónica mantuvo con Miguel Ángel Muñoz durante aquella vida: “A ella lo que verdaderamente le marcó la vida fue Miguel Ángel”.

Y Luengo ha desvelado un gran secreto: “Esto nadie lo sabe, pero lo voy a contar Mónica se tatuó ‘MAM’ en la muñeca izquierda, pero después lo dejaron y se puso una ‘A’, y ahora pone ‘MAMÁ’”, apuntó.

En su defensa, entre risas, Mónica Cruz expresó: “Lo hice en ese momento con todo mi amor, pero dejé un espacio porque la vida es muy larga”.

Un amor a primera vista

“Fui al casting, la vi y me enamoré a primera vista, nada más verla”, ha admitido Miguel Ángel Muñoz.

“Durante todo el casting mi objetivo no fue pasar las pruebas del personaje de Rober, sino que Rober y Silvia pasaran juntos el casting porque yo la quería enamorar. Y efectivamente me dieron el papel, que me hizo mucha ilusión, le dieron el papel a ella, que me hizo más ilusión todavía. Pensé que en un tiempo íbamos a ligar. Y a lo largo de los capítulos empezamos a llevarnos bien, a tener cierta química y nos enamorados. Y fue muy bonito”.Una historia de amor que ya terminó, pero tanto Mónica como Miguel Ángel guardan un buen recuerdo.