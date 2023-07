Sale a la luz el video del momento en el que el cura de la boda de Tamara Falcó casi sale ardiendo

No, no es mentira: Alejandra Onieva tuvo que auxiliar al sacerdote para que no ocurriera una tragedia

Si has seguido la actualidad informativa que rodeó a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, seguro que te enteraste de la anécdota más particular de la jornada. El padre Cruz Pérez, director espiritual de la novia y muy habitual de los platós de televisión a lo largo del último mes, el popular padre Ángel (Mensajeros de la Paz) y el padre José Luis Sánchez acudieron para celebrar el rito.

Este último, sacerdote de la diócesis de Valencia y amigo del novio, fue el protagonista de una situación que casi acaba en tragedia. Tal y cómo confirmó Tamara Falcó al día siguiente, este cura salió ardiendo al prenderse fuego la casulla que llevaba por la proximidad de una de las velas de los candelabros.

Ahora sale el vídeo de este momento, en el que Alejandra Onieva, modelo y hermana del novio, auxilió al sacerdote para apagar las llamas con las manos. De no haber sido por ella, quizás José Luis Sánchez no hubiera corrido tan buena suerte.

El vídeo, que se ha hecho viral en TikTok, se centra en la habilidad de Alejandra Onieva de apagar la prenda que había ardido del cura. Tamara Falcó e Íñigo Onieva sonríen tras este percance, que podría haber terminado con su boda de forma trágica e imprevisible. Sorprende que ningún otro invitado se acercase a ayudar al sacerdote...