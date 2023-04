Este truco de TikTok para rizar el pelo te dejará alucinado

De hecho, muchos usuarios ya están alucinando con este truco y con uno de sus elementos "Mirar este chico con qué se está rizando el pelo. Se le ha quedado precioso"

Si bien por lo general se suelen usar productos como la espuma, por ejemplo, para rizar el pelo, últimamente han surgido ciertas alternativas con las que rizarse el cabello. De hecho, eso es lo que os traemos en este post, ya que hay un truco que está dejando a la gente alucinada.

Concretamente, hablamos de la usuaria de TikTokz, @imberbeauty, que ha publicado un vídeo explicando cómo se riza el pelo a otro internauta. Entrando en detalles, el truco del que nos habla se realiza con la ayuda de lubricante y difusor, y lo ha querido probar en vivo y en directo para comprobar si funciona o no.

Como decíamos antes, este truco y su resultado está causando sensación en la mencionada red social, ya que, en menos de 24 horas, ya sumaba más de 88.000 'me gusta' y dos millones de reproducciones.

A estas alturas la cifra es mayor a la que os compartimos en este post. "Mirar este chico con qué se está rizando el pelo. Se le ha quedado precioso. Y, como no, vamos a hacerlo nosotras que somos una valientes", empezaba diciendo mientras mostraba, de fondo, el vídeo del joven.

"Lo llevo viendo rular por aquí mucho tiempo y jamás se me hubiera ocurrido, pero es que me lo estáis pidiendo...", ha añadido. Por supuesto, la usuaria no dudó en echarse el gel en la mano para restregárselo por la parte inferior del pelo y agarrarse el cabello con pinzas para "conseguir más volumen".

A continuación, cogía el difusor "para ver cómo se queda". A pesar de no haber terminado de secarlo del todo, antes de finalizar el vídeo ya se aprecia el resultado. "Madre mía, se me ha rizado un montón. Y lo mejor es que lo tengo hidratado. Esto era verdad", ha concluido.