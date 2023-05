El millonario imperio que Camilo Blanes heredó de su padre: una fortuna derrochada en excesos

El estado de salud de Camilín cada vez preocupa más a sus familiares Sus fotografías en Instagram han hecho saltar las alarmas

Desde el fallecimiento de su padre, Camilo Blanes no ha vuelto a levantar cabeza. El hijo de Camilo Sesto está atravesando una etapa muy complicada, que ha preocupado a su entorno y seguidores. Ya hace días que comparte imágenes preocupantes en las redes, con una peluca roja, sin dientes y rodeado de basura, y ahora, además, ha empezado a hormonarse para cambiar de sexo y ser Sheila Devil.

El conocido como Camilín, se encuentra refugiado en una gran mansión que heredó de su padre, fallecido el 8 de septiembre de 2019. El chalet, ubicado en Torrelodones, formaba parte de su gran imperio de herencia y ha sido la zona de comfort del joven, lugar donde organiza sus fiestas privadas que han trascendido a través de redes sociales, dejando ver el crítico estado de salud que presenta.

Entre otras cosas, el joven de 39 años ha empezado a hormonarse para cambiar de género, Camilín ha pedido que la prensa y su entorno se refieran a él como Sheila Devil. Ya ha iniciado el proceso de transición, para convertirse en la mujer que muestra en sus fotografías, pero sin ningún tipo de supervisión médica ya que compró la medicación en el mercado negro.

Sus seres queridos, entre los que destaca su madre Lourdes Ornelas, han reconocido que están ''perdidos'' y ''desesperados'' y que no saben qué hacer, ya que Sheila Devil no escucha y no se deja ayudar.

El dineral que Sheila derrocha en cuestionables excesos

Tras la muerte de su padre, Sheila Devil recibió una herencia de dos millones de euros en activos financieros, era la única heredera del cantante. A eso, se le suma una mansión en Torrelodones, una casa en La Chopera y los beneficios de los derechos de autor de su padre, casi 200.000 euros al año. Un patrimonio que gira en torno a los 6 millones y que ha sido devastado en excesos.

Su propia familia ha afirmado que está derrochando dinero en malos hábitos y caprichos innecesarios y cuestionables. Su estado de salud cada vez es más preocupante, desde hace unas semanas el hijo de Camilo Sesto inunda las redes con fotos angustiantes durante las madrugadas en las que aparece con una peluca roja, rodeado de basura, sin dientes y con un crítico estado de salud.

Del mismo modo que necesita tratamiento médico para su transición de sexo, en su entorno opina que Sheila Devil también precisa ayuda psiquiátrica urgentemente.