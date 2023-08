Miley Cyrus revoluciona Instagram con la presentación de su nuevo tema 'Used to be young'

La hermana de Miley desveló en un podcast que su canción favorita estaba fuera de 'Endless Summer Vacation' El avance ha hecho arder las redes

Miley Cyrus prepara el lanzamiento de su nueva canción. Desde su éxito 'Flowers', la cantante ha revolucionado a sus fans con la llegada de una nueva Miley que podía apreciarse en 'Endless Summer Vacation'. Este tema estaba preparado para entrar en su último disco pero finalmente saldrá como un sencillo muy esperado.

Este tema está siendo muy deseado porque su hermana Brandi Cyrus, desveló en el podcast 'My Favorite Thing' que la canción favorita de Miley estaba fuera de 'Endless Summer Vacation' y que saldría más adelante. La canción elegida se titula 'Used to be young', la cantante ya habló de la misteriosa canción en una entrevista para la revista Vogue, explicando que trataba sobre su evolución y la pérdida de la juventud.

Un pequeño avance en su cuensta de Instagram ha revolucionado las redes:

"I know I used to be crazy. I know I used to be fun. You say I used to be wild. I say I used to be young", es decir "Sé que solía ser alocada. Sé que solía ser divertida. Dirás que solía ser salvaje. Digo que solía ser joven", algo que podría ser parte de la letra de la canción.

Un tema que trata de la nueva madurez de Miley y a pesar de tratarse un reels sin sonido que únicamente desvelando una pequeña parte de la letra ha revolucionado a toda la comunidad. Y es que esta nueva etapa de Miley está cargada de mensajes, hacia la sociedad, el desamor, la madurez... Un ejemplo claro es 'Jaded', su videoclip salió hace unos meses, un tema que habla del arrepentimiento del amor pasado: "Fuimos al infierno, pero nunca regresamos, lamento que estés hastiado".