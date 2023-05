Miley Cyrus se retira de los escenarios por este motivo

La cantante de 'Flowers' ha emitido un comunicado en redes sociales La artista no realizará más conciertos

Miley Cyrus es una de las artistas con más talento, a sus 30 años, la cantante se ha labrado una gran trayectoria musical. Su último disco fue todo un éxito pero la joven no está por la labor de realizar ningún tipo de gira o concierto, y ha emitido un comunicado en sus redes para informar a sus seguidores.

“Me encanta actuar muchísimo para mi equipo, pero cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que más me gusta del mundo. No hay conexión. No hay seguridad. Además tampoco es natural. Es tan aislante porque tú estás delante de 100.000 personas, pero en realidad estás sola”, dijo hace unos días en una entrevista para Vogue

Miley ha querido indagar más y ha contado a sus fans el motivo de su retirada de los escenarios: “Me siento conectada a mis fans, ahora más que nunca. Cuando yo gano, nosotros ganamos. Incluso si no os veo cara a cara cada noche en un concierto, siento a mis fans profundamente en mi corazón. Estoy constantemente creando e innovando maneras de estar conectada con la audiencia a la que adoro sin sacrificar mi propia esencia”, ha relatado.

“Actuar para vosotros ha sido de los mejores días de mi vida y seguiremos este viaje juntos como lo hemos hecho hasta las dos últimas décadas. Esto no tiene nada que ver con una falta de aprecio a los fans, sino que todo tiene que ver con que simplemente no quiero estar preparada y lista en un camerino, que es realmente lo que supone la vida en carretera”, ha añadido.

No cierra la puerta

“No quiero dormir en un autobús en movimiento” afirma la cantante. “No es lo mejor para mí ahora y si has estado siguiendo mi carrera sabes que siempre cambio y también podría hacerlo la forma en que me siento respecto a este tema”, concluye.

Con estas palabras, la intérprete no cierra la puerta a posibles conciertos o presentaciones en el futuro por lo que sus fans se quedan mucho más tranquilos respecto a esta cuestión.