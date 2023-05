Miguel Bosé recuerda con cariño un concursante de Cover Night

El Charro de Triana estuvo en el concurso interpretando una versión "mariachi" de 'Te quiero, te quiero' Miguel Bosé quedó prendido por la historia del sevillano y su amor por México

Durante la emisión de Cover Night han pasado un centenar de artistas. De todos ellos, algunos han seleccionado canciones interpretadas por miembros del jurado o incluso, de los presentadores. Si bien ha habido un buen nivel en general, siempre hay alguien que sobresale por encima del resto y para Miguel Bosé, hay un concursante que tenía algo especial pese a ser eliminado.

El participante en cuestión es El Charro de Triana, que estuvo en el primer programa del concurso interpretando una versión "estilo mariachi" de 'Te quiero, te quiero' de Nino Bravo. Miguel Bosé y el concursante tuvieron una gran química desde que le relató su amor por México. Un país que todavía no ha podido visitar a pesar de su amor por la música de allí y tras descubrir que tiene un antepasado Mexicano.

Miguel Bosé quedó prendido por la historia del sevillano y le prometió que se haría responsable de que viajase a México, estuviera en su casa y que le presentaría a su ídolo, Alejandro Fernández. Algo que emocionó sobremanera a Charro, tal y como se reflejaba en su rostro.

"Me tocó mucho el personaje y la historia de Charro, especialmente por lo que era él y por su sueño, que se va a cumplir" decía Bosé. "Qué generoso fuiste, Miguel" le decía su compañera Ruth Lorenzo. "No, respondía a algo que a mí un día me hicieron y me pidieron. Es devolver lo que se te da" añadía el artista español.