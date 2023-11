Miguel Bosé se pronuncia sobre los años 80: “No podía ni salir a la calle, me descuartizaban...”

El cantante acudió al último episodio de 'El musical de tu vida'

Miguel Bosé protagonizó el último episodio de 'El musical de tu vida', el cantante nacido en Panamá repasó con Carlos Sobera algunas historias sobre su juventud y el comienzo en el mundo de la música y, evidentemente, el presentador no dejó pasar las preguntas sobre los famosos años 80 en España.

Por aquel entonces, Miguel Bosé empezaba a despuntar con éxitos como Amante Bandido o Te Amaré, y su presencia le convirtió en uno de los más queridos por las masas: “No podía ni salir a la calle en aquella época, me descuartizaban, me arrancaban la ropa, me tiraban de las orejas o de lo que fuera. Había mucha voracidad, mucha histeria y mucho contagio”.

Su amistad con Manolo Sanchís

En un momento del programa entró en el plató el exfutbolista del Real Madrid, Manolo Sanchís. “¿Cómo estás querido capitán?”, le saludó, esto sorprendió a Sobera que dio paso a una conversación sobre fútbol. “Soy muy aficionado”, reconoció Bosé. “Para mí Manolo era un futbolista muy completo. Era un tío, además, con un liderazgo nato, sabía manejar a la gente, era el ‘capitán’. Tenía un toque de balón muy especial y cuando jugaba había una sensación de equipo automática”, agregó.

Durante el programa, Miguel Bosé también habló sobre su voz y su característica afonía que le ha afectado en su carrera profesional. Gracias a un entrenamiento diario especializado, el pronóstico es cada vez mejor. “Tengo la intención de volver a grabar y a cantar. La foniatra me dice que estos años me he tragado la voz y que tengo que ponerla en mi sitio”.