Miguel Bosé: "Mi padre me desechó, no le gustaba como era"

Bosé habló en 'La Roca' sobre la tortuosa relación con su padre El cantante tuvo que desmentir su muerte

Miguel Bosé visitó este domingo el programa 'La Roca' donde habló sobre cómo fue la complicada relación con su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, entre otros temas.

"Yo tenía una naturaleza muy creativa, soñadora, fantasiosa, y eso hizo que mi padre no estuviese orgulloso de mí. Es más, hizo que me desechara", así hablaba el cantante de la relación con su padre que le marcó durante su vida.

Luis Miguel Dominguín además de por la tauromaquia destacó por ser una importante y controvertida figura pública durante la dictadura.

"Él estaba muy temeroso de que a mí me diese por el toreo, porque sabía que si yo me proponía algo, lo conseguía", aunque el artista reconoció que nunca ha querido ser torero, pero de todas formas, su padre jamás "fomentó a sus hijos" la afición por el toreo.

"Mi padre me quería, pero no le gustaba como yo era, no era el típico heredero de un torero", afirmaba Bosé cerrando el repaso de su infancia y la relación con su padre.

Durante la entrevista, se trataron muchos temas de la vida del cantante, entre ellos, cuando que tuvo que desmentir su propia muerte acompañado de Pedro Almodóvar.

Durante los años 90 Miguel Bosé fue objeto de fake news, se llegó a decir que tenía el sida y que incluso había muerto por la enfermedad.

"No era la primera vez", explicó, contando el pleito que tuvo con Encarna Sánchez, la periodista que difundió esa noticia falsa. "Como no tenían huevos de acusarme de drogadicto ni maricón, dijo: '¿Sabes que me he enterado de que Miguel está enfermo de esa innombrable enfermedad?'. Le metí un pleito que gané", aseguró.

Una charla con Nuria Roca en la que repasaron varios momentos relevantes en la vida del artista.