Miguel Bosé y el negacionismo: "Los que están al otro lado están acojonados"

Durante la pandemia del Covid-19 fueron muchas las personas que duraron de si la vacuna era o no efectiva y buena parte de la población decidió optar por no ponerse la vacuna.

Una de las personas que siempre defendió y mostró su negacionismo frente a las vacunas fue Miguel Bosé. Ahora, el cantante ha acudido a una controvertida charla pseudocientífica, organizada por Josep Pàmies y Guillem Ferrer, en Mallorca.

Pàmies, uno de los organizadores del evento, es conocido por prometer curar el autismo y el sida con lejía, una manifestación que le ha valido una multa por parte de la Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña.

“Soy orgullosamente negacionista. No me he vacunado ni he vacunado a mis hijos”, explicaba, asegurando que “los que están al otro lado están acojonados ante las formas tradicionales de la medicina”, aseguraba Miguel Bosé.

Bosé ha contado además su propia experiencia con el clorito de sodio. El artista afirma que hace un tiempo le diagnosticaron una "fuerte" tuberculosis: "Me recetaron cinco antibióticos durante un periodo larguísimo, con graves efectos secundarios, y al final me curé con clorito de sodio. Pasé por un infierno farmacológico".