Miguel Bosé explica por primera vez por qué tiene la voz así

El cantante fue el invitado del último programa de El Hormiguero Habló sobre su adicción a las drogas y contó por qué tiene así la voz

El cantante español Miguel Bosé fue invitado al último programa que se ha emitido de 'El Hormiguero'. Habló de la nueva serie de SkyShowtime que repasa su biografía, ya que está basada en la vida del artista y mostrará algunos momentos de su vida que no se conocían. Uno de estos momentos oscuros es su adicción a las drogas:

"Yo era muy santo, no bebía ni fumaba. Llego un momento que por un desamor le dije a unos amigos ‘vamos a salir esta noche’. Nos fuimos a tomar una copa, la primera de mi vida, y también me metí la primera raya de coca de mi vida. Dije ‘lo que me he perdido' ". Ahora, Miguel Bosé cuenta que esta adicción acabó el día que se dio cuenta de que no iba por buen camino, de hecho, asegura que lleva 12 años sin beber ni consumir ninguna droga.

Por otra parte, comentó por primera vez por qué tiene así la voz, uno de los rasgos más característicos del cantante. Bosé pensó que podría tratarse de un problema de salud más grave, o incluso debido a su estado emocional, pero el motivo real es sorprendente:

“El doctor me dijo 'he visto en la tomografía una cosa que no me ha gustado nada', pero no me quería decir lo que era porque tenía que consultarlo con otros especialistas. Hemos encontrado la causa de esa sinusitis que a su vez me provocaba la pérdida de voz. Me dijeron iba a recuperar la voz al 100% si me operaban. Entonces me dijeron lo que era y se trataba de una muela. Estos señores me quitaron la muela y la voz volvió”.