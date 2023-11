Miguel Bosé desvela la razón por la que se ha quedado sin voz

Miguel Bosé ha realizado una dura confesión durante su entrevista en el programa 'El musical de tu vida' El cantante ha repasado su trayectoria profesional, pero también ha revelado que ha perdido la voz, un problema que lleva arrastrando durante los últimos años

Miguel Bosé ha realizado una dura confesión durante su entrevista en el programa 'El musical de tu vida'. El cantante ha repasado su trayectoria profesional, pero también ha revelado que ha perdido la voz, un problema que lleva arrastrando durante los últimos años y que el mismo ha calificado como "tortura".

El artista de 66 años ha vuelto a sorprender a los espectadores con una nueva entrevista. En la misma, aparecía con timbre de voz aparentemente cambiado desde su última aparición pública. Bosé sigue recuperándose de su dolencia en la voz desde hace ocho años, y ahora, ha revelado cuál es el motivo de este problema.

Durante sus entrevistas, Miguel Bosé había dado diferentes explicaciones a su perdida de voz. "Me habían dicho que era emocional, que era de pulmón, que era de reflujo, lo probé todo", aseguraba el artista. "Ocho años viajando con una miseria en el ama tremenda porque había perdido la herramienta. Yo ya le pedía a dios que si no podía cantar, no cantaba; pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cuál es el timbre de la voz de su padre, para poder comunicarme".

Hasta el momento, el artista no ha encontrado la causa exacta, pero se cree que sea una mezcla entre lo emocional y el accidente de coche que sufrió hace unos años. Sin embargo, Bosé parece haber encontrado el tratamiento para recuperarla, puesto que su "entrenamiento" diario funciona y está fortaleciendo su espalda, además de sus sesiones con foniatra.

"Por fin vuelve la actividad. Tengo la intención de volver a grabar y a cantar. La foniatra me dice que estos años me he 'tragado' la voz y que tengo que ponerla en mi sitio para volver a mis plenas facultades", aseguraba el artista, poniendo un plazo de un ño aproximado para su recuperación completa. "Para el año que viene, septiembre, arranco gira", aseguraba felizmente.