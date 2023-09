Miguel Bosé cuenta los detalles sobre el robo que sufrió en casa: "Estaba encañonado con una pistola... y me pidieron un selfie"

Miguel Bosé visitaba 'El Hormiguero' en un segundo intento después de no haber podido acudir a la primera fecha El artista no pudo acudir al programa presentado por Pablo Motos debido al robo que había sufrido en su casa hace un mes

Miguel Bosé visitaba 'El Hormiguero' en un segundo intento después de no haber podido acudir a la primera fecha. El artista no pudo acudir al programa presentado por Pablo Motos debido al robo que había sufrido en su casa hace un mes. El cantante, ya en antena, comenzó la emisión disculpándose.

"Pido perdón, excusas, a todo el equipo, a ti y a la gente. La última vez que tuve que haber venido no pude porque me puse enfermo", empezaba diciendo. "Asaltaron tu casa diez encapuchados con tus hijos dentro y como consecuencia de eso tu cuerpo te provocó un viaje que te impidió venir", argumentaba Pablo Motos dando paso al suceso.

"Estábamos dormidos en mi casa y de repente me despierta alguien. Miro, veo caras que no conozco y estaba encañonado con una pistola. Estábamos todos rodeados de gente armada hasta los dientes con metralletas y artllería pesada muy grande", recordando los hechos y aclarando, que en ningún momento hubo violencia física contra ellos.

Sin embargo, los vigilantes de seguridad fueron desnudados y atados. Por otro lado, el cantante tuvo que acompañar a los ladrones para abrir las cajas fuertes. "A un determinado momento, se me queda el jefe mirando y dice: 'Chavos, es Miguel Bosé'. Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por un buen camino o se acababan los conciertos. Incluso un miembro de la banda me pidió un selfi", rememoraba.