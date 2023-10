Miguel Ángel Silvestre habla del bullying que sufrió de pequeño

En la última emisión de 'El Hormiguero', Pablo Motos ha recibido a dos de los actores más populares de nuestro país: Macarena Gómez y Miguel Ángel Silvestre Los intérpretes visitaban el programa de Atresmedia durante la promoción de '30 monedas', que estrena su segunda temporada

Miguel Ángel Silvestre no es nuevo en el formato, más bien todo lo contrario. El actor ha visitado el plató de 'El Hormiguero' en 10 ocasiones. "Estoy muy agradecido Pablo porque siempre nos dejas promocionar los proyectos y hablar de cosas que nos inquietan. En mi casa te adoran y ahora mis sobrinos que me están viendo con las hormiguitas pues también. Todo suma", explicaba el actor.

Durante la promoción, el actor confesado como es Álex de la Iglesia durante los rodajes: "Es como un niño, se entusiasma y también se enfada. Entonces cuando entiendes cómo es él disfrutas mucho del viaje porque es muy espontáneo. Pone música entre tomas, desde reggaeton, tecno, ACDC, pone para todos los públicos. A mí me parece muy divertido", contaba Miguel Ángel.

Sin embargo, Miguel Ángel Silvestre también tocó su lado más personal durante la entrevista, en concreto sobre su complicada infancia: "Yo cuando era pequeño a mí sí que me hicieron bullying en el colegio y yo siempre recuerdo un episodio porque yo he tenido muchas pesadillas durante muchísimos años. De hecho, a veces todavía me pegan y no sé quién es. Entonces de pequeño me pegaron un grupo de niños y me generó como un bloqueo ante la violencia. Desarrollé como un miedo, sin embargo, cuando veía la violencia desde fuera explotaba porque me veía en eso".