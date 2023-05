Un micro abierto en 'Sálvame' descubre a Gema López criticando a un compañero

La colaboradora se pensaba que su micrófono estaba cerrado y se ha escuchado el comentario que hacía sobre José Antonio Avilés Esta nueva información del colaborador indicaría que Anabel Pantoja estaría emocionada con su nueva pareja

'Sálvame' siempre ha sido reconocido por su realización dinámica. La que la cámara pasa de un lado a otro ante las intervenciones de cada colaborador, que además, se mueven por el plató libremente. Entre tanto cambio con un ritmo tan elevado, es normal que de vez en cuándo haya algún despiste con los micrófonos.

Esto es lo que acaba de ocurrirle a Gema López, quien ha visto como un micro abierto en un momento que no debería, ha descubierto su crítico comentario hacia un compañero. La colaboradora se pensaba que su micrófono estaba cerrado, y se ha escuchado el comentario que hacía sobre José Antonio Avilés mientras explicaba el supuesto noviazgo de Anabel Pantoja.

Esta nueva información del colaborador indicaría que Anabel Pantoja estaría emocionada con su nueva pareja y durante la exposición de las pruebas, Gema López comentaba su opinión en voz alta. "A mí este periodismo de redes sociales me pone muy nerviosa, no me gusta. Así te lo digo", decía la colaboradora de 'Sálvame'.

Esta no ha sido la única vez que el micro abierto a traicionado a Gema López, pues también se ha escuchado un comentario encima de otra aportación de José Antonio Aviles. "Ahora es Córdoba, antes era en los barrios de Triana, ¿te acuerdas? ¿En las Cofradías también se habla?", comentaba antes de un corte publicitario.