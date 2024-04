Una mexicana que vive en España destaca este invento que no existe en su país

La rutina provoca que demos por hecho algunos de los elementos más importantes de nuestro alrededor. Nos acostumbramos a utilizar los mismos objetos cada día, sin reflexionar las imprescindibles que resultan para otras culturas donde no han llegado. Cuando viajamos al extranjero, es habitual echar de menos alguno de nuestros productos, pero también destacamos los que no existen en nuestra casa.

Este es el caso de Ivi, una joven mexicana que lleva unos pocos meses residiendo en España. En su perfil de TikTok ha ido compartiendo la experiencia, especialmente todo lo relacionado con la gastronomía, pero desde que se mudó a Andalucía ha descubierto varias cosas que le han impactado culturalmente.

En su perfil @ivioceguer, la mexicana ha destacado las diferencias entre las farmacias de su país y las nuestras. También ha señalado las tiendas 24 horas, las propinas, el acento de los andaluces, el carnet de conducir o la reciente Semana Santa de Sevilla. Sin embargo, hace unos días resaltó una "cosa que amo de España como mexicana".

"Algo que me encanta de España como mexicana son las persianas. Yo no sé el genio que la inventó, pero de verdad, gracias", empezaba diciendo en su vídeo, grabado mientras paseaba.

Ivi destaca que "están como ya instaladas en la ventana, están por fuera", destacando que le encanta "que no entre ningún rayo de luz". Además, también le impacta que "no importa a qué hora te despiertes, va a estar oscuro".

Aunque en México existen las persianas, estas van por dentro y suelen estar fabricadas con aluminio o tela, como si fueran cortinas, "pero no es lo mismo porque sí se tapa la luz pero no tanto como una persiana". Terminaba su publicación diciendo que "ay, no sé, me encantan de verdad. Es lo máximo".