¿Metes toda la fruta en el frigorífico? La OCU revela este error común que seguro que haces

Algunas frutas tienen que madurar a temperatura ambiente antes de guardarlas en la nevera

La nevera es un electrodoméstico que nos ayuda a conservar todo tipo de alimentos, pero existe una creencia totalmente errónea que se repite en toda España. No hay que guardar toda la fruta que guardamos en el frigorífico. No lo decimos nosotros, sino los expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quien ha explicado a través de un comunicado por qué algunas frutas no deben guardarse en la nevera inmediatamente después de su compra.

Las frutas suelen ser alimentos de temporada, cuyos procesos y ritmos de maduración dependen del clima del lugar del que proceden. De ahí que existan frutas tropicales, y otras frutas que aguantan mejor el calor que otras. Además, muchas frutas poseen porcentajes importantes de agua que pueden acelerar el proceso de oxidación si se conservan a bajas temperaturas.

Frutas que debes conservar fuera de la nevera según la OCU

Las mencionadas frutas tropicales, por ejemplo, nunca se deben conservar a una temperatura por debajo de los 10 grados porque su deterioro se verá acelerado. Hablamos de frutas como la piña, el mango o el melón.

Lo mismo ocurre con otras frutas como aguacates, kiwis, nectarinas, melocotones o peras. En este último caso, lo recomendable es dejarlas un par de días a temperatura ambiente, y después sí, una vez hayan madurado, guardarlas en el frigorífico.