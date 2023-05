Merche se revela con 'Tu cara me suena' por su actuación

La artista gaditana imitó a Mocedades en su última actuación de 'Tu cara me suena' La cantante rechazaba el mensaje que proyectaba su canción y se lo hizo saber al programa

La artista gaditana imitó en su última actuación de 'Tu cara me suena' a Amaya Uranga de Mocedades, para interpretar su famoso tema, Secretaria. Lo que nadie del concurso esperaba es que cuando la cantante leyera la letra de la canción rechazara totalmente el mensaje, tal y como hizo saber en el programa.

Esta famosa canción narra la historia de una secretaria que se encuentra enamorada perdidamente de su jefe, pero lo guarda en secreto. La cosa llega aún más lejos cuando resulta que la trabajadora ayuda que su superior tenga encuentros con sus amantes. "Ahora me tengo que poner de amante doliente..." decía en los ensayos.

Mientras preparaba su actuación mostraba su desconformidad con la actitud sumisa de la protagonista de la canción. De hecho, la gaditana intentó que su versión de la secretaria fuera más rebelde que la que se muestra originalmente. Aunque, desde la organización del concurso le recordaban que la imitación consistía en reflejar ese sufrimiento.

Sin embargo, Merche replicaba a Ángel Llàcer lo difícil que resultaba ubicarse en esa situación. "¡Pero no lo voy a conseguir, porque yo no acepto eso!" decía la cantante ante la risa del juez y profesor. Después, Merche quiso aclarar de dónde venía su rechazo: "La canción es preciosa y admiro muchísimo a Mocedades, pero no estoy de acuerdo con la letra. Menos mal que las cosas ya han cambiado y que vamos evolucionando. Aún nos queda un largo camino que recorrer".