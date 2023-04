Merche se disculpa por el error que veremos en la próxima gala de 'Tu cara me suena': "No me mola nada"

La cantante imitará en la próxima gala a Ana Mena "Alucino, la verdad, no me mola nada"

Como cada viernes, este próximo nos espera la nueva gala de la décima temporada de 'Tu cara me suena', pero ya sabemos quién será la gran protagonista del programa de esta semana. Según parece, Merche se llevará todo el protagonismo en la gala, algo que ya han podido comprobar los suscriptores de Atresplayer Premium, puesto que ellos pueden ver los formatos de forma anticipada.

Ahora bien, la noticia no es esa, sino que estos espectadores ya han podido ver un fallo que la propia Merche ha tenido que aclarar. La artista mencionada se pondrá esta semana en la piel de Ana Mena para interpretar el tema 'Quiero decirte' junto a Abraham Mateo, y parece que su actuación será más que idéntica. De hecho, muchos de los que ya han visto la gala indican que esta actuación podría haberse llevado a cabo con playback.

Es por eso que Merche ha usado su perfil de Twitter para aclarar la situación: "Nadie hace playback, lo que pasa es que los coros están tremendamente fuertes". Sobre este asunto, la cantante añade lo siguiente: "Alucino, la verdad, no me mola nada". En respuesta a otro usuario, insiste en que se trata de un error técnico: "Los concursantes no grabamos coros. Siempre son los coros originales, solo que en esta ocasión están tan fuertes que no dejan que se escuche mi voz", comentaba. "El señor que hizo la mezcla no tuvo un buen día y lo lamento", añade la participante.

Nadie hace Playback, lo que pasa es que los coros están tremendamente fuertes y alucino, la verdad, no me mola nada 🤦🏽‍♀️ — Merche (@MercheOficial) 22 de abril de 2023

Por último, Merche también ha aprovechado la ocasión para decir que más adelante mostrará los ensayos con el sonido que se escuchó en el plató porque, como ella misma "no tiene nada que ver".