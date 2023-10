Mercedes Milá vuelve como presentadora a RTVE de la mano de Inés Hernand

Después de una etapa en la televisión de pago, Mercedes Milá regresará a la televisión en abierto El nuevo espacio está producido por Jesús Calleja y se llama 'No sé de qué me hablas'

Después de una etapa en la televisión de pago, Mercedes Milá regresará a la televisión en abierto. Tras presentar 'Scott y Milá' y 'Milá vs. Milá' en Movistar+, la comunicadora vuelve con un nuevo formato de Zanskar Producciones y que se emitirá en La 1 de Televisión Española.

El nuevo espacio está producido por Jesús Calleja y se llama 'No sé de qué me hablas'. "Ahora, 33 años después del último programa de entrevistas para la televisión pública, 'El martes que viene', vuelvo a mi casa porque esa nunca dejó de serlo aunque haya trabajado en casi todas las televisiones de nuestro país", escribía la presentadora en Instagram.

Además, no estará sola en el espacio, puesto que compartía una imagen con Inés Hernand: "Pero tengo un as en la manga que me tiene asombrada, con la boca abierta. Hasta hace dos meses no la conocía con el consiguiente enfado de mis sobrinas que la adoran. Se trata de Inés Hernand, una fuera de serie".

Este nuevo programa intentará reunir dos generaciones distintas. Mercedes Milá estará acompañada en cada emisión por gente joven que le mostrará sus inquietudes y visión del mundo. Por otra parte, la presentadora también dará a conocer a través de entrevistas la historia de España más desconocida por los jóvenes.