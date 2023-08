Mercedes Milá ataca sin pelos en la lengua a Rubiales: "Ojalá se cumpla la ley del karma"

El caso Rubiales sigue dando de que hablar y cada vez son más las celebridades que se pronuncian al respecto Algunos famosos fuera del mundo del fútbol también están tomando posición sobre el asunto

El caso Rubiales sigue dando de que hablar y cada vez son más las celebridades que se pronuncian al respecto. Sobre todo, desde que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se negara a dimitir y dar su versión de los hechos como algo "consentido". Ahora, algunos famosos fuera del mundo del fútbol también están tomando posición sobre el asunto.

"Tuvimos momentos cariñosísimos en esta concentración. En el momento que apareció Jenni, me levantó del suelo que casi nos caemos. Y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella me subió en brazos y nos abrazamos. Le dije que se olvidara del penalti. Le dije que habíamos ganado el mundial gracias a ella. Me respondió que era un crack. Le dije '¿un piquito? Y ella dijo, 'vale'", explicaba el presidente de la RFEF en la Asamblea Extraordinaria.

En respuesta, la futbolista expresó un comunicado en el que desmentía la versión de Luis Rubiales, firmado por más de ochenta jugadoras. Jennifer Hermoso alegó que la conversación citada por el presidente no existió y que "ni mucho menos su beso fue consentido". Personalidades del mundo de la televisión como María Patiño o Mercedes Milá respaldaron la versión de la jugadora, sobre todo esta última, que sentenció sin pelos en la lengua sobre Luis Rubiales.

"Hay seres humanos que flotan como un cagarro en el agua; no hay manera de hundirlos. Es el caso de Rubiales, un exfutbolista que llegó a lo más alto de este deporte en los despachos, y, estos días, por un desliz que le define, vamos conociendo cuáles fueron los peldaños de su escalera", decía Milá en una publicación de Instagram.

"Por mucho que quedasen demostradas todas las fechorías que ha cometido este pájaro, no sería destituido, que es lo que tiene que pasar. No lo sería porque ha acumulado muchas imágenes grabadas comprometidas, entre otras muchas cosas, porque cuando te cobija la mafia, sueles librarte de todo mal", afirmaba la periodista con contundencia, recordando también que "el mundo entero está pidiendo su dimisión".

"Pero él, como ha dicho 3 veces, frente a los que incomprensiblemente le aplaudían, no va a dimitir. Cobra casi 1 millón al año y fuera hace mucho frío", criticaba sin pelos en la lengua. "No podemos llamar beso a ese gesto de poder a una jugadora excelsa como todas las demás de equipo de mujeres mágico. Esa "gracia" incontrolada está tapando la hazaña de España sin dejar que nuestras futbolistas disfruten a manos llenas del producto de sus sacrificios y sus eternas horas de entrenamientos. Por ahí no debemos dejar que pasen", expresaba en su comunicado.