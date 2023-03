¡Era mentira! Un estudio demuestra que el agua no es la bebida más hidratante pero esta otra sí

El agua hidrata más rápido pero se ha descubierto que no es la bebida más hidratante Te sorprenderás con la bebida que más hidrata en su lugar

El agua es uno de los elementos más importantes para que nuestro organismo funcione, es el principal componente del cuerpo humano y está presente en todas nuestras células. Somos un 90% agua, por lo que, no podemos eliminarlo de la ecuación, pero existen otras bebidas que consiguen hidratar de una forma más permanente.

Una correcta hidratación y beber dos litros de agua al día, ayudan a nuestro cuerpo a mantener un equilibrio con los fluidos corporales, a regular la temperatura correcta, facilitan que nuestro cerebro funcione mejor y también la digestión.

Hasta ahora, se ha hablado del agua como la bebida más hidratante para el cuerpo humano, su absorción es sencilla para nuestro organismo, no tiene azúcares añadidos, ni calorías y nos mantiene hidratados. Pero según ha investigado la ciencia, existen otras bebidas, más hidratantes y con un efecto a mayor plazo.

Según un estudio de 'The American Journal of Clinical Nutrition', el agua es la bebida que más rápido hidrata pero no la que mantiene la hidratación durante un período de tiempo más largo. Esto se debe a través del sudor y la orina. Aún así, reconoce que el agua sigue siendo un motor primordial para que nuestro cuerpo funcione.

¿Qué bebida hidrata más?

Existen varios factores que otorgan a una bebida la categoría de hidratante. Uno de ellos es el volumen de la bebida, cuanto más líquido más rápido se vacía el estómago y también con más velocidad se absorbe en la sangre, lo que producirá que se diluya en los fluidos corporales.

En cuanto los nutrientes de la bebida, afectaran en la velocidad a la que se vacía el estómago y a la retención de líquidos.

Por eso, el estudio indica que las bebidas con algo de grasa, azúcar o proteína mantienen la hidratación durante un período más largo de tiempo porque se vacían del estómago de forma más lenta y el nivel de orina es más bajo. También pasa con bebidas para deportistas, que contienen electrolitos, como el sodio y el potasio, y están consideradas de gran hidratación.

Estas son las bebidas que más hidratan

En primer lugar, el podio fue para la leche desnatada: la lactosa, la grasa y la proteína hace que su hidratación se mantenga más tiempo, pero existen otras bebidas que también se colocan en la lista de las más hidratantes.

En segundo lugar, se encuentran los sueros contienen bajos niveles de azúcar, así como sodio y potasio, que, colaboran en la retención del agua.

En tercer lugar, el zumo de naranja, junto con el agua, los expertos en nutrición siempre han considerado que los zumos de frutas son una fuente natural de hidratación que aporta además otros nutrientes.

Existen otras bebidas que también contribuyen a la hidratación, como las bebidas deportivas que contienen electrolitos y pueden ser útiles para reponer los nutrientes perdidos durante el ejercicio intenso, o el té y el café (sin azúcar ni leche añadidos), que a pesar de su efecto diurético mantienen al cuerpo hidratado.