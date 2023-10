El mensaje de este soltero en 'First Dates' encantará a su ex: "Fui un poco infiel pero porque soy un caramelito... las chicas hacen conmigo lo que quieren"

Jesie ha ido al programa para encontrar el amor tras sufrir una infidelidad Se ha encontrado con Darío un joven de Jaén al que le gusta "el sexo como el paracetamol, uno cada ocho horas"

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Jesie viene desde Jérez y ha tenido muy mala suerte en el amor. Su expareja le fue infiel con su mejor amiga y además, tuvieron un hijo que nació el día de su cumpleaños. La historia de es el colmo de la mala suerte. Solo pide un hombre trabajador y bueno que le devuelva la ilusión. Y a cenar con ella ha llegado Dario pero nada más verle ha dicho "este es un chulo".

Parece que no le ha encajado nada y al poco de hablar con él ha dicho "le odio". La cita no ha empezado con buen pie, sobre la fiesta a Jesie no le gusta salir y a Darío le encanta, pero pronto han encontrado una afición en común: son amantes del fútbol aunque de equipos diferentes.

Jesie es una amante del Real Madrid, hace años que tiene depresión y el fútbol le recuperó la ilusión y Darío del Barcelona, hasta lleva la cara de Leo Messi tatuada. En el amor Darío solo ha tenido una relación, de 8 años, Jesie le ha explicado su experiencia y la infidelidad que perdonó y fuera de cámaras él ha confesado: "Fui un poco infiel pero porque soy un caramelito... las chicas hacen conmigo lo que quieren".

A Darío le gusta "el sexo como el paracetamol, uno cada ocho horas" y parece que al final ha conseguido conquistar a Jesie, que a pesar de no confiar mucho en él al principio, ha terminado por darle una segunda cita.