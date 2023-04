Un mensaje de Shakira a Carlos Vives desata la confusión

Ambos artistas tienen muy buena relación La colombiana hizo una publicación que generó confusión

Como bien sabéis, la relación de Shakira y Carlos Vives no se queda en aquella canción que sacaron en 2017, La Bicicleta, que seguro que conocéis bien; los dos colombianos han demostrado ya varias veces que tienen una buena amistad y eso no han dudado en demostrarlo en muchas ocasiones. Tanto es así que las muestras de cariño entre los dos han sido varias ya.

De hecho, eso ha sido lo que ha pasado de forma reciente, ya que Vives ha recibido recientemente un premio a su trayectoria en los Latin American Music Awards y la de Barranquilla ha querido homenajearle con un bonito mensaje en redes sociales. Si bien esto por sí solo no debería haber acarreado ningún tipo de problemas ni de confusión, la verdad es que el mensaje que ha compartido Shakira en su Instagram ha desatado la confusión, ya que parecía que estaba despidiéndose de Carlos Vives.

"Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y mas extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser", decía la cantante.

"Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto. Y nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y cuanto y con que fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra! Te quiero amigo, te queremos todos!". añadía en su mensaje la artista.

De hecho, ha sido ese "vuela alto" el que ha desatado la confusión en redes, ya que algunos lo han interpretado como que Vives había fallecido. Algunos de los comentarios de la publicación decían lo siguiente: "casi me da algo con el 'vuelta alto", "yo leyendo los comentarios para saber si murió! Con ese vuela alto casi lo manda al otro lado", "pensé que se había muerto" o "joda, leí el 'vuela alto' y casi me da un paro".

Para tranquilidad de todos, ese "vuela alto" solo era un mensaje para que su carrera siguiera subiendo mucho más. Por lo tanto, no, Carles Vives no ha fallecido y sigue con nosotros.