Los mejores memes de la última gala de La isla de las tentaciones 5

El reencuentro a través de un espejo de Paola y Andreu, lo más comentado La pareja pudo verse 3 minutos, aunque no pudieron hablar ni tocarse

La última gala de La isla de las tentaciones 5 nos dejó con un momentazo protagonizado por Paola y Andreu, una de las parejas que todavía no ha caído en la tentación. Quizás por eso el programa les recompensó con un encuentro de 3 minutos en mitad de la playa, eso sí, separados por un espejo y sin poder hablar ni tocarse.

Ahora bien, lo que transmitieron delante de las cámaras fue suficiente como para que Twitter activase la fábrica de hacer memes. El llanto del cantante y la sonrisa cómplice de Paola enamoraron a los espectadores, pero también dieron pie a numerosas bromas y comparaciones que llenaron la red social del pájaro azul en cuestión de minutos.

Yo llegando al cristal si tuviera que hacer esa carrera:#LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/EzSMHFiJnf — Sabrina cosas de brutas ✨ (@desyunobufe) 10 de noviembre de 2022

No obstante, no es solo el encuentro de la pareja, también la carrera que Andreu tuvo que hacer para alcanzar a su chica: el programa no se lo puso fácil, y muchos aseguran que el concursante tuvo que hacer los 500 metros lisos para encontrarse con Paola. ¿Un castigo por estar continuamente cantando? ¿O una forma de emocionar aún más a esta bonita relación?

¿La necesidad de Andreu de ir corriendo por todo el agua cuando tienes toda la arena? #LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/uB5bL1bHdN — Beatriz Prieto Iglesias (@19Bea91) 10 de noviembre de 2022

Le han hecho al Andreu hacer los 500 metros lisos como castigo a la tabarra que ha dado cantando #LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/J3Dzdy9b1z — michelle (@itsfrguez) 10 de noviembre de 2022