Los mejores ejercicios para desarrollar unos brazos grandes en el gimnasio

Unos brazos grandes y fuertes son una de las máximas aspiraciones para cualquier persona que entrena y quiere moldear un físico estético. Los grupos musculares que engloban esta zona son varios y requieren de una buena rutina para fortalecerlos al máximo. Hoy en SPORT te contamos algunos consejos para desarrollar tus brazos al máximo.

Los bíceps y los tríceps son los reyes de la corona, pero no debemos olvidar tampoco los antebrazos, que nos ayudarán a dar ese 'toque' definitivo.

BÍCEPS

Unos bíceps grandes son clave para ganar fuerza en muchos ejercicios, como por ejemplo los remos o incluso algún press para hombro o pectoral. Este músculo está conformado por la cabeza larga y la corta, y ambas se deben entrenar y focalizar de manera diferente, por lo que es recomendable emplear ejercicios específicos para cada uno.

La mejor opción para entrenar los bíceps puede ser con mancuerna o barra. Es recomendable empezar con un curl de bíceps con mancuernas, con un peso que nos permita ir de 8 a 12 repeticiones, y nos dividiremos las series 50/50 de pie y sentado. De esta manera, el estímulo que recibiremos es diferente.

Después podemos optar por la barra con forma de 'Z' que podremos encontrar en cualquier gimnasio. Con esta barra, haremos un agarre más cerrado y notaremos que el músculo que se contrae es diferente al anterior. En este caso, intentaremos subir a un peso más exigente, ya que con ambas manos a la vez podremos ejercer más fuerza. Además, un pequeño balanceo con el cuerpo nos puede ayudar a exprimir hasta la última repetición.

La última variante la encontraremos en las máquinas. Cogeremos una polea y engancharemos una barra simple o incluso una cuerda. Bajaremos la polea hasta abajo del todo y el patrón de movimiento será el mismo que un curl de bíceps. En este caso, atacaremos otra cabeza diferente de nuestro bíceps y podemos optar a ir por repeticiones más altas, focalizándonos también en la fase excéntrica. Bíceps en máquina es perfecto para un buen 'finisher'.

Cabe recordar que en muchos ejercicios de tracción (espalda), el bíceps ya se ve muy implicado, por lo que si hemos entrenado este grupo muscular notaremos nuestros brazos cansados, y el rendimiento se verá afectado

TRÍCEPS

El tríceps ocupa el 60% de nuestros brazos, por lo que si nos queremos ver grandes, es imprescindible darle prioridad a esta zona. El ejercicio más básico es el empuje de tríceps en máquina con polea. Cogeremos una barra plana o ligeramente curvada y haremos el movimiento de 'push' hacia abajo, siempre manteniendo los codos pegados a nuestro tronco y sin tirar de hombros. Este ejercicio lo podremos ejecutar de pie o, como nosotros recomendamos, sentado, ya que de esta manera todo el estímulo se lo llevará el tríceps.

Después pasaremos al peso libre para hacer los conocidos 'skull crushers', en el que no estiraremos en el banco, llevaremos el peso de una mancuerna o la barra a nuestra cabeza y lo dejaremos bajar más allá de la nuca. Si mantenemos el codo fijo y aplicamos una buena técnica, es un ejercicio genial para desarrollar unos brazos grandes.

ANTEBRAZO

Por último y, en este caso, menos importante, pasaremos a los antebrazos. Pese a que este músculo se puede trabajar en ejercicios de espalda como los remos o el jalón, también es más que interesante realizarlos de manera aislada, para atacar así las diferentes zonas.

El movimiento más básico es el curl de bíceps con agarre prono, es decir, al revés que el supino que utilizamos para hacer bíceps. No debemos cargar la barra con demasiado peso, ya que los antebrazos no suelen soportar cargas muy altas, por lo que no pondremos muchos kilos en la barra.