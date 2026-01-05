Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vinicius ChelseaConvocatoria Barcelona SupercopaAmorimJoan GarciaDamià AbellaViniciusDakar directoErnesto ValverdeXavi PascualClasificación Dakar 2026Real Madrid SupercopaCuadro Copa ÁfricaLesión OunahiChris BumsteadScarioloBarcelona SupercopaGTA VILewandowskiJosep PedrerolMaldiniGonzalo BernardosMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

SUPERMERCADOS

Este es el mejor roscón de Reyes de supermercado: cuesta menos de 8 euros y arrasa en 2026

No tienes que gastarte casi 20 euros para comprar un buen roscón de supermercado

Roscón de Reyes.

Roscón de Reyes. / Shutterstock

David Cruz

David Cruz

Cada vez es más habitual que los españoles acudamos al supermercado buscando un buen roscón de Reyes, principalmente por la comodidad que supone comprar todo en un mismo establecimiento. Sin embargo, también conlleva un enorme peligro: que los roscones no estén elaborados con productos de calidad, principalmente, por culpa del aceite de palma.

Para ello, Cenando con Pablo ha analizado para El HuffPost cuáles son los mejores roscones de Reyes de supermercado, y ha destacado uno de ellos por su excelente relación calidad-precio. ¿Cuál será?

El roscón de Reyes de Aldi, rey de los roscones de supermercado

Para ello, Cenando con Pablo ha estudiado los roscones de Mercadona, Aldi, Carrefour, Lidl, El Corte Inglés y Dia. Todos ellos elaborados con nata, para que las diferencias sean mínimas y el análisis sea lo más riguroso posible.

Triunfa el roscón de Reyes de Aldi con un 9/10: "no puedo ponerle ningún pero. No hay nada que desentone. Me sabe bien la nata, bien a agua de azahar, buena proporción de azuquitar por encima".

¿Y qué hay del resto de roscones? Mercadona, para el creador de contenido, es una cadena que ha cuidado mucho la estética; Carrefour ha apostado por un roscón "básico de sabor" y Lidl suspende: "al tacto no lo noto áspero. Es el más flojo. Este es el primer día, imagina el tercero. Este envejece pero. No lo apruebo. Le doy un 3".

Lo más sorprendente es que este año Aldi ha ganado al roscón de Reyes de El Corte Inglés, el más caro de todos: 18 euros por 850 gramos, a diferencia de los 8 euros que cuesta el roscón de Aldi.

Noticias relacionadas y más

En cualquier caso, Cenando con Pablo lo tiene claro: compres el roscón de Aldi o de El Corte Inglés, estarás acertando. Son dos roscones de calidad pese a ser de supermercado, considerando que ninguno se le acerca en cuanto a sabor al de una panadería.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Maldini desgrana la victoria del Barça con matices: 'Joan García, clave, pero…
  2. Real Madrid - Barça, en directo: Clásico de Liga Endesa de baloncesto en vivo hoy
  3. Mercado de fichajes, hoy 4 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
  4. Damià Abella: 'Me siento 100% identificado con el caso de Gerard Martín
  5. Lo que no se vio del Espanyol - Barça: Joan 'sacrificó' a Gerard Martin, el 'toque' de Manolo a Dmitrovic y tensión en la grada
  6. Real Madrid - Real Betis: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga
  7. Raphinha cambia al Barça: los números que explican su impacto total
  8. Un botín de 50 millones, clave para el espía que delató a Maduro

Este es el mejor roscón de Reyes de supermercado: cuesta menos de 8 euros y arrasa en 2026

Este es el mejor roscón de Reyes de supermercado: cuesta menos de 8 euros y arrasa en 2026

Las hipotecas están punto de subir: el cambio en el Euribor que preocupa a los expertos

Las hipotecas están punto de subir: el cambio en el Euribor que preocupa a los expertos

Así es la moneda secreta del centenario de Isabel II: solo para coleccionistas y cargada de símbolos

Así es la moneda secreta del centenario de Isabel II: solo para coleccionistas y cargada de símbolos

Buenas noticias para los salarios: ocho de cada diez suben tanto o más que la inflación

Buenas noticias para los salarios: ocho de cada diez suben tanto o más que la inflación

Mercè Boada, experta en Alzheimer, advierte sobre un error grave en las dietas de los mayores de 65 años

Mercè Boada, experta en Alzheimer, advierte sobre un error grave en las dietas de los mayores de 65 años

El Supremo frena a Hacienda: no puede cobrar distinto impuesto a quienes compran la misma casa

El Supremo frena a Hacienda: no puede cobrar distinto impuesto a quienes compran la misma casa

Así fue la fiesta de Nochevieja de Los Javis: famosos, tarot y un embarazo

Así fue la fiesta de Nochevieja de Los Javis: famosos, tarot y un embarazo

DAZN desvela la bronca tremenda de Xabi Alonso a Vinicius: “H***, presiona”

DAZN desvela la bronca tremenda de Xabi Alonso a Vinicius: “H***, presiona”