Este medio inglés descubre cómo llaman los españoles a los turistas extranjeros

¿Tú también llamas 'guiri' a los turistas extranjeros que vienen a España? El periódico The Sun habla de este término como "nombre secreto"

"El nombre secreto que tienen los españoles para los extranjeros británicos y no es un cumplido", así es el titular elegido por el diario británico 'The Sun' para hablar de la "palabra secreta" que utilizamos en nuestro país para llamar a los turistas que vienen durante todo el año. Evidentemente, el citado periódico sensacionalista inglés hace referencia a 'guiri', un término que está muy extendido en la cultura popular y que no debería tener una connotación negativa.

Pero 'The Sun' no lo cree así: "Un guiri, pronunciado 'guee-ree', es como un código secreto que los españoles emplean para describir a algunos turistas extranjeros de forma poco halagadora (…). Sobre todo, para aquellos que proceden de países angloparlantes". Es más, el citado periódico define aún más el término 'guiri': "Sería aquel británico de vacaciones que viaja a un país diferente sin intención de conocer su cultura".

Como no podía ser de otra forma, muchos españoles se han burlado del descubrimiento este término, admitiendo que los periódicos ingleses habrían tardado más de 50 años en saber que la palabra 'guiri' se utiliza para describirles.

que los británicos acaben de descubrir la palabra guiri es la cosa más guiri que podrían haber hecho https://t.co/AMQkaseoAV — ً (@kookletas) April 25, 2023

Si les parece mal la palabra guiri van a flipar cuando descubran los chistes sobre el balconing https://t.co/bHdVydp82L — AKN+47 (@AKN4710) April 24, 2023

Es muy difícil que los españoles dejemos de utilizar este 'término secreto', ya que forma parte de la cultura popular y es complejo cambiarla.