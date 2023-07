¡Mbappé se viste de blanco!

Un corazón blanco, una corona...y un Mbappé muy feliz Esta fotografía en Instagram ha revolucionado las redes

Kylian Mbappe y el Real Madrid, se quedan con toda la atención del mercado estival de fichajes. Las dudas sobre la continuidad de Mbappé más allá de 2024 en el Paris Saint-Germain no cesan y a pesar de que l'Equipe lucha por quedarse con el delantero, los rumores de una temporada en la marea blanca van en aumento.

La posibilidad de que Florentino cumpla sus deseos cada vez tiene más peso, en un inicio quería conseguir a Mbppé a coste cero , no iba a ser posible puesto que el jugador prometió al Paris Saint-Germain que no saldría gratis, aunque eso no quiere decir que no pudiese abandonar el club si las condiciones cambiaban.

Ya se habla de que el delantero francés y el Real Madrid habrían llegado a un acuerdo para fichar al jugador de cara a la temporada 2023/2024, después de que el Real abandonase su interés en Harry Kane. Si los rumores son ciertos, su llegada podría llegar las próximas semanas y esta fotografía de Mbappé vestido de blanco impoluto, ha revolucionado a las redes.

La instántanea se ha llenado de comentarios de sus seguidores, que ven un mensaje claro en la imagen: Mbappé vestido de blanco y posando feliz con un "corazón blanco", una corona y símbolos de fiesta en el pie de foto. Los comentarios se han disparado: "Madrid espera...", "Blanco como el real", "Bienvenido a Madrid", han sido algunos de los más destacados.

No es la primera vez en los últimos días que el jugador aparece vestido de blanco...Si el acuerdo está cerrado, Mbappé llegaría al Santiago Bernabéu para convertirse en la nueva estrella del proyecto de futuro del club dentro de poco, aunque todavía no ha habido una confirmación oficial por ninguna de las dos partes.